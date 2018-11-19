Очередное ДТП с автобусом в Саратовской области. Четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-19T08:22:16+03:00

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Утром 19 ноября в Ртищеве Саратовской области, на улице Заречная, 29, недалеко от берега реки Ольшанка, произошло опрокидывание вахтового автобуса.

- Причина ДТП и количество пассажиров в транспорте устанавливаются, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД по Саратовской области.

Известно о четырех пострадавших, которые доставлены в медучреждение с различными травмами.

Напомним, около полудня 17 ноября на нерегулируемом переезде у районного поселка Озинки поезд протаранил автобус из Казахстана, пять человек погибли.