Очередное ДТП с автобусом в Саратовской области. Четверо пострадавших
Вахтовый автобус перевернулся в Ртищеве
Изменить размер текста:
Утром 19 ноября в Ртищеве Саратовской области, на улице Заречная, 29, недалеко от берега реки Ольшанка, произошло опрокидывание вахтового автобуса.
- Причина ДТП и количество пассажиров в транспорте устанавливаются, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД по Саратовской области.
Известно о четырех пострадавших, которые доставлены в медучреждение с различными травмами.
Напомним, около полудня 17 ноября на нерегулируемом переезде у районного поселка Озинки поезд протаранил автобус из Казахстана, пять человек погибли.