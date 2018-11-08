Ольга Журавлева из Ивантеевки не может подать иск о моральном вреде за незаконное уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-08T08:50:59+03:00

После скандала на всю страну женщина снова осталась одна со своими проблемами

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Ольга Журавлева, 40-летняя мать двух девочек из Ивантеевки Саратовской области, не может подать иск в суд на незаконно заведенное на нее уголовное дело.

Об этом она рассказала 7 ноября корреспонденту «КП-Саратов».

Напомним, в сентябре Журавлеву приговорили к 120 часам обязательных работ за то, что она подрабатывала уборщицей в местной пиццерии, при этом получая пособие по безработице. После общественного резонанса, который обрела эта история, прокуратура подала апелляцию на судебное решение, Журавлеву оправдали «с правом на реабилитацию».

Жительница Ивантеевки сразу после отмены приговора заявила, что собирается подавать иск о компенсации морального вреда за незаконно возбужденное уголовное дело.

- Адвокат, готовивший документы для подачи иска, попросил 14 тыс. рублей за свою работу. У меня сегодня просто нет таких денег. Ребенка отвезли на лечение в Саратов, требуется туда ездить, справки возить, опять же дочери тоже нужны деньги (у одной из девочек Натальи диагностирована эпилепсия — прим. ред.). Поэтому на адвоката нет средств, — рассказала Ольга Журавлева.

По ее словам, ранее к ней приезжали представители одной из партий, предлагали юридическую помощь. После того, как шум в федеральной прессе по ее поводу затих, доброжелатели больше не объявлялись.