В Саратовской области оправдали осужденную за мошенничество при получении пособия мать двоих детей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-19T13:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пугачевском районном суде 19 октября отменили приговор Ольге Журавлевой из поселка Ивантеевка Саратовской области, матери двоих детей, которую обвинили в мошенничестве. Ранее ей присудили 120 часов обязательных работ за то, что получая пособие по безработице, она мыла полы в местной пиццерии.

На Журавлеву написали анонимный донос и прокуратура настояла на уголовном деле и осуждении матери двух несовершеннолетних детей по статье «Мошенничество при получении выплат». После огромного общественного резонанса, который вызвала эта история, прокуратура направила апелляцию, обратив внимание на то, что обвиняемая является матерью-одиночкой и находится в тяжелом материальном положении. Сегодня, 19 октября, в суде города Пугачев судья Алексей Баданов оправдал Ольгу Журавлеву.

Сама героиня этой истории призналась в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов», что плохо помнит сегодняшнее заседание, которое прерывалось на перерыв.

- Я что-то так напугана была, что ничего не видела. Оправдали в зале суда с правом на реабилитацию. Теперь я собираюсь подавать в суд за моральный ущерб, за незаконное уголовное дело. Самое главное, что меня оправдали, Хотя прокурор просил прекратить уголовное преследование за малостью и незначительностью ущерба. Но его суд не поддержал, — рассказала Ольга Журавлева корреспонденту «КП-Саратов».

По ее словам, с работой в Ивантеевке у нее ничего пока не получилось.

- Глава района многое чего пообещал, но пока ничего нет. А в решении суда так и пишут до сих пор, что я работала, когда получала выплаты. Хотя свидетельницы дали показания, что я помогала, - отметила Журавлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать-одиночку, подрабатывавшую уборщицей в пиццерии, отправили на общественные работы

Ольга Журавлева считает, что добиться справедливости ей уже не удастся (подробнее)

Подрабатывающей в пиццерии матери-одиночке отменят приговор за мошенничество

Прокуратура сочла ее преступление малозначительным и планирует отменить наказание в 120 часов обязательных работ (подробнее)