2018-09-30T16:32:54+03:00
Общество

Мать-одиночка, обманувшая государство

Женщина приговорена к обязательным работам за подработку уборщицей
Екатерина Семенова
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Безработную женщину накажут за попытку заработать хоть немного денег.

Именно это ожидает Ольгу Журавлеву, жительницу села Ивантеевка Саратовской области. Мать двух детей признали виновной в обмане государства. Якобы она незаконно получила пособие по безработице.

Суд свое слово сказал, комментировать его вряд ли кто-то возмется, но вот что говорит сама «преступница».

Как оказалось, все произошло еще в 2017 году. Испытывая трудности с поиском работы, Ольга Журавлева пришла в Центр занятости населения. Она встала на учет, но разве хватит пособия на жизнь, особенно, если на руках у матери-одиночки две дочери, одна из которых к тому же больна эпилепсией?

Нашим людям не привыкать искать подработку. Идти в бизнес, если не хватает денег в бюджетном учреждении, например. Конечно, заняться предпринимательством может не каждый, а вот выполнить черную работы, чтобы свести концы с концами — это по силам всякому. Ольга Журавлева нашла такое место в местной пиццерии. За мытье полов ей отдавали остатки продуктов (по русски сказать, объедки), а также платили немного наличных.

Но государство строго следит за любыми попытками себя обмануть. Негоже ведь, если и пособие получишь, и обрезки колбасы. Поэтому Журавлеву очень оперативно призвали к ответу, предложили дать объяснения и отправили дело в суд.

При этом сперва в показаниях фигурировала сумма 4,9 тыс. рублей, которые она получила за работу в пиццерии, а позже она выросла до семи с небольшим. По мнению Журавлевой, это было сделано для того, чтобы попасть под уголовную статью.

Сама женщина уверена, что и сотрудники Центра занятости, и полиция знали о том, что она получает где-то средства к существованию, но нарочно не предупредили ее об ответственности. Ей выдали очередное пособие и лишь после этого вызвали для дачи показаний.

Теперь женщине предстоит отработать свое «преступление». 10 сентября суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ, чтобы женщина смогла искупить вину перед государством.

Ольга Журавлева рассказала о своем случае в СМИ, но добиться справедливости не надеется. Ведь по закону все формальности соблюдены.

Для справки: часть 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» наказывается штрафом в размере до 120 тыс. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

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