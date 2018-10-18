Детей школы села Урусово будут возить в Ртищево со следующей недели

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-18T11:56:15+03:00

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Глава Ртищевского района Светлана Макогон встретилась с родителями учеников школы села Урусово.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, встреча прошла по поручению губернатора Валерия Радаева.

Родителям сообщили, что с понедельника детей будут отправлять на занятия в Ртищево. Для этого будет организована доставка автобусом.

В настоящее время уже заключен договор с ООО «Саратовстройреконструкция». Организация проведет техническую экспертизу и до конца недели будет принято решение о возможности эксплуатации здания.

Напомним, в селе Урусово днем 17 октября рухнули полы на первом этаже в кабинете директора и в медпункте школы. Пострадавших нет, но школа, а также расположенный там детский сад были закрыты.

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