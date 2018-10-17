Прокурор Филипенко поручил начать проверку обрушения школы в селе Урусово
На место ЧП выехал Ртищевский межрайонный прокурор
Изменить размер текста:
В Ртищевском районе прокуратура начала проверку по факту обрушения школы.
Напомним, сегодня днем рухнули плиты перекрытия первого этажа в кабинете директора и медпункте средней школы села Урусово. Площадь повреждения составила 3х10 кв. м.
Как сообщает надзорное ведомство, здание было построено в 1985 году.
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил начать незамедлительную проверку. На место ЧП выехал Ртищевский межрайонный прокурор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Детей из обрушившейся школы села Урусово будут возить на занятия в Ртищево
Сейчас эксперты обследуют здание