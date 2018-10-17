Прокурор Филипенко поручил начать проверку обрушения школы в селе Урусово

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-17T18:22:36+03:00

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В Ртищевском районе прокуратура начала проверку по факту обрушения школы.

Напомним, сегодня днем рухнули плиты перекрытия первого этажа в кабинете директора и медпункте средней школы села Урусово. Площадь повреждения составила 3х10 кв. м.

Как сообщает надзорное ведомство, здание было построено в 1985 году.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил начать незамедлительную проверку. На место ЧП выехал Ртищевский межрайонный прокурор.

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