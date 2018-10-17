В школе в Саратовской области произошло обрушение
В сельском образовательном учреждении частично обвалился пол
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В школе села Урусово Ртищевского района произошло обрушение пола.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по Саратовской области, сегодня в 12:45 на пульт оперативного дежурного поступил вызов, что на первом этаже школы на улице Школьная, 24, произошло частичное обрушение перекрытия.
В главке уточнили, что там находится учительская.
К счастью, детей в это время поблизости не было. После происшествия из учреждения были сразу эвакуированы 30 детей и 11 человек школьного персонала.