2018-10-17T15:52:30+03:00
Происшествия

В школе в Саратовской области произошло обрушение

В сельском образовательном учреждении частично обвалился пол
Тимур Гадеев
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В школе села Урусово Ртищевского района произошло обрушение пола.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по Саратовской области, сегодня в 12:45 на пульт оперативного дежурного поступил вызов, что на первом этаже школы на улице Школьная, 24, произошло частичное обрушение перекрытия.

В главке уточнили, что там находится учительская.

К счастью, детей в это время поблизости не было. После происшествия из учреждения были сразу эвакуированы 30 детей и 11 человек школьного персонала.

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