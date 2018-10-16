В «Протоне-Саратов» не могут или не хотят назвать состав команды

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-16T11:54:29+03:00

«Эмоционально-психологическое состояние» игроков саратовской волейбольной команды не позволяет им встречаться с журналистами

Изменить размер текста: A A

В министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области ответили на запрос «КП-Саратов» по поводу состава новой женской волейбольной команды «Протон-Саратов».

Напомним, команда с таким названием согласно решению, принятому исполкомом Всероссийской федерации волейбола, будет выступать в Суперлиге. При этом, как выяснилось позднее, письмо с предложением не допускать «Протон-БАЭС» к чемпионату России и заменить ее на другую команду, поступило в ВФВ из правительства Саратовской области.

Из ответа минспорта «КП-Саратов» следует, что состав команды до сих пор не сформирован. Точной даты, когда болельщики смогут узнать список игроков «Протона-Саратов», также не обозначено — «после 26 октября».

- На данный момент продолжается формирование команды «Протон-Саратов». Заявочный лист основного и молодежного состава «Протон-Саратов» планируется опубликовать на сайте областной федерации волейбола после 26 октября 2018 года, — говорится в ответе минспорта.

В министерстве также объяснили, почему сейчас журналисты не могут поприсутствовать на тренировке новой команды.

- Что касается организации посещения тренировки представителями СМИ — игроки команды из-за сложившейся ситуации и для сохранения своего эмоционально-психологического состояния просят не приглашать на тренировку людей, не задействованных в тренировочном процессе. После полного формирования основного и молодежного состава планируется организовать открытую тренировку, — ответили «КП-Саратов» в министерстве.

Напомним, ранее в руководстве игравшего ранее за регион волейбольного клуба «Протон-БАЭС» заметили, что никакой другой команды уровня Суперлиги, кроме «Протона», в Саратовской области не существует.

- «Протон-Саратов» — команда фантом, ее просто не существует, в ней нет ни игроков, ни тренеров, ни материально-технической базы, — заявил спортивный директор женского клуба «Протон» Станислав Кукушкин.

Между тем ранее минспорта распространил комментарий Анатолия Годаля, председателя региональной волейбольной федерации, что новая саратовская женская волейбольная команда уже есть, вовсю тренируются в ФОК «Звездный» под руководством тренера Юрия Маричева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Анатолий Годаль: «Протон» уже похоронили

Комментарий главы региональной федерации волейбола после попытки разгрома саратовского женского волейбольного клуба «Протон»

(подробнее)