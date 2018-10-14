Саратовские полицейские не стали наказывать Панина за проезд по пешеходному проспекту

14 Окт. 17:14 2018-10-14T18:22:11+03:00

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За рулем внедорожника Mersedes G-класса (Гелендваген) при поездке сквозь толпу людей на проспекте Кирова в Саратове находился 20-летний местный житель, а не сам скандально известный актер и режиссер Алексей Панин. Об этом говорится в официальном сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Саратовской области.

Запись поездки Алексей Панин выложил в свой Инстаграм. На видео он комментирует, как машина, в которой находился он сам и его дочь, проезжает по пешеходной зоне на проспекте Кирова, буквально раздвигая людей бампером дорогого внедорожника.

В ГИБДД корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что Mercedes с номером Е800ТУ зарегистрированный в Воронежской области нарушил требования знака 3.2 «Движение запрещено» ПДД РФ и проехал по проспекту Кирова, который является пешеходной зоной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/673199" frameborder="0"></iframe> Актер Алексей Панин прокатился на машине по пешеходной улице Саратова.

Уже вчера, после появления записи и публикаций СМИ, сотрудники полиции начали проверку.

- В результате вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Установлено, что автомобилем управлял мужчина 1998 года рождения. Он привлечён к ответственности по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере 500 рублей, — сообщила Анна Мостовая, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову.

Начальник отдела пропаганды ГИБДД Саратовской области Елена Морозова рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что актер Алексей Панин сидел рядом, на пассажирском сидении, поэтому к нему вопросов у правоохранителей нет. Местного водителя оштрафовали на 500 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/673243" frameborder="0"></iframe> Комментарий ГИБДД Саратова по ситуации с Алексеем Паниным.

Напомним, эта демонстративная поездка по пешеходной зоне в ресторан быстрого питания вызвала возмущение местных жителей в соцсетях. На нее отреагировал также депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, который заявил, что если даже закон освобождает Панина от административной ответственности, то моральную он должен понести.

- Но проезжать по пешеходной зоне ради обеда в ресторане - это значит нарушить правила и поставить себя выше тех, кто оставляет свои машины и идёт по проспекту пешком, — заявил депутат.

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