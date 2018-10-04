В Саратове открыли памятник Юрию Киселеву
Возле нового здания Саратовского театра юного зрителя 4 октября открыли памятник его знаменитому руководителю Юрию Киселеву.
На открытии выступили чиновники из областной и городской администрации.
.
Проникновенной получилась речь приехавшего на торжества актера и режиссера Сергея Пускепалиса, долгое время работавшего в Саратове.
- Юрий Киселев был светлым и очень правильным человеком и одним из моих любимых учителей. Хорошо, что в Саратове появился такой же светлый памятник, — сказал Пускепалис.
Также на открытии выступила дочь Юрия Киселева — Мария.
Завершилось торжество массовой фотосессией, а уже в 17.00 на большой сцене начался праздничный концерт посвященный 100-летию саратовского ТЮЗа.
.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Владимир Путин поздравил саратовский ТЮЗ с юбилеем
Театр является одним из старейших в мире
Саратовцы только один день смогут гасить марки уникальным почтовым штемпелем к 100-летию ТЮЗа
Завтра штамп отправится в музей в Санкт-Петербурге