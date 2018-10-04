В Саратове открыли памятник Юрию Киселеву

4 Окт. 16:01 2018-10-04T16:28:48+03:00

Со словами признательности режиссеру выступил Сергей Пускепалис и дочь Киселева - Мария

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Возле нового здания Саратовского театра юного зрителя 4 октября открыли памятник его знаменитому руководителю Юрию Киселеву.

На открытии выступили чиновники из областной и городской администрации.

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Проникновенной получилась речь приехавшего на торжества актера и режиссера Сергея Пускепалиса, долгое время работавшего в Саратове.

- Юрий Киселев был светлым и очень правильным человеком и одним из моих любимых учителей. Хорошо, что в Саратове появился такой же светлый памятник, — сказал Пускепалис.

Также на открытии выступила дочь Юрия Киселева — Мария.

Завершилось торжество массовой фотосессией, а уже в 17.00 на большой сцене начался праздничный концерт посвященный 100-летию саратовского ТЮЗа.

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