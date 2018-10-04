2018-10-04T13:18:09+03:00
Звезды

Владимир Путин поздравил саратовский ТЮЗ с юбилеем

Театр является одним из старейших в мире
Екатерина Семенова
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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева со 100-летним юбилеем.

- В нынешнем году ваш замечательный театр отмечает 100-летний юбилей. От души поздравляю вас и ваших зрителей с этой большой, знаменательной датой.

Основанный в 1918 году, Саратовский ТЮЗ является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. В его стенах трудились талантливые режиссеры, артисты, художники. Именно они задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую и сегодня равняется коллектив театра.

Важно, что вы бережно храните и продолжаете подвижнические традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, открываете для юного поколения яркий и удивительный мир Театра.

Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего, — говорится на официальном сайте главы государства.

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