2018-10-03T12:29:39+03:00
Общество

Саратовцы только один день смогут гасить марки уникальным почтовым штемпелем

Завтра он отправится в музей в Санкт-Петербурге
Екатерина Семенова
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Гашение юбилейного конверта к 100-летию Саратовского ТЮЗаГашение юбилейного конверта к 100-летию Саратовского ТЮЗаФото: Александр Уриевский
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В саратовском ТЮЗе состоялась торжественная церемония гашения почтового конверта, выпущенного к 100-летнему юбилею театра юного зрителя имени Киселева.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

В мероприятии приняли участие худрук ТЮЗа Юрий Ошеров и директор театра Анатолий Барсуков, а также руководитель саратовского филиала «Почты России» Булат Ахметзянов.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Конверты погасили уникальным почтовым штемпелем, который был изготовлен специально для торжественного события. На нем изображен логотоп юбилея ТЮЗа.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Желающие могут поставить оттиск на любую почтовую продукцию лишь сегодня. Уже 4 октября штемпель отправится в Музей связи им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербург на хранение. Таким образом, погашенные им марки могут впоследствии стать коллеционной ценностью.

Сегодня конверты к юбилею ТЮЗа можно приобрести на Главпочтамте по 30 рублей.

По окончании церемонии в ТЮЗе началось заседание круглого стола по вопросам и проблемам деятельности детских театров.

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