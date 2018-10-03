Саратовцы только один день смогут гасить марки уникальным почтовым штемпелем

3 Окт. 12:28 2018-10-03T12:29:39+03:00

Завтра он отправится в музей в Санкт-Петербурге

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В саратовском ТЮЗе состоялась торжественная церемония гашения почтового конверта, выпущенного к 100-летнему юбилею театра юного зрителя имени Киселева.

Фото: Александр Уриевский

В мероприятии приняли участие худрук ТЮЗа Юрий Ошеров и директор театра Анатолий Барсуков, а также руководитель саратовского филиала «Почты России» Булат Ахметзянов.

Фото: Александр Уриевский

Конверты погасили уникальным почтовым штемпелем, который был изготовлен специально для торжественного события. На нем изображен логотоп юбилея ТЮЗа.

Фото: Александр Уриевский

Желающие могут поставить оттиск на любую почтовую продукцию лишь сегодня. Уже 4 октября штемпель отправится в Музей связи им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербург на хранение. Таким образом, погашенные им марки могут впоследствии стать коллеционной ценностью.

Сегодня конверты к юбилею ТЮЗа можно приобрести на Главпочтамте по 30 рублей.

По окончании церемонии в ТЮЗе началось заседание круглого стола по вопросам и проблемам деятельности детских театров.