Женщины выпрыгивали со второго этажа: В Аткарске мужчина поджег парикмахерскую экс-супруги вместе с людьми

Спасаясь из огня, женщины падали со второго этажа на асфальт Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области мужчина облил бензином помещение салона красоты и поджег. В это время в салоне были посетительницы и мастера. Четыре женщины получили травмы и ожоги, некоторым пришлось выпрыгивать из окна на асфальт со второго этажа.

Очередная дикая история приключилась сегодня, 22 декабря, в Аткарске Саратовской области.

Мужчина с канистрой в 16.30 по местному времени зашел в помещение двухэтажной пристройки, которую переделали под салон красоты и парикмахерскую, на улице Ленина, 115. Он плеснул бензином на стены на первом и втором этаже, облил мебель и бросил горящую спичку. По другим данным, как сообщили в СКР, он бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью

Помещение, облитое бензином, сильно обгорело Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Позднее поджигатель сам пришёл в отдел полиции. Им 38-летний Руслан Оноприенко, экс-супруг владелицы парикмахерской.

Проверку проводит отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.

В минздраве области уточнили, что все пострадавшие, получившие различные травмы, доставлены в областную клинику. Их состояние стабильное и угрозы жизни нет.

Пожар в парикмахерской в Аткарске, женщины спасались через окно Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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