Женщины выпрыгивали со второго этажа: В Аткарске мужчина поджег парикмахерскую экс-супруги вместе с людьми

Спасаясь из огня, женщины падали со второго этажа на асфальт
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области мужчина облил бензином помещение салона красоты и поджег. В это время в салоне были посетительницы и мастера. Четыре женщины получили травмы и ожоги, некоторым пришлось выпрыгивать из окна на асфальт со второго этажа.
Очередная дикая история приключилась сегодня, 22 декабря, в Аткарске Саратовской области.
Мужчина с канистрой в 16.30 по местному времени зашел в помещение двухэтажной пристройки, которую переделали под салон красоты и парикмахерскую, на улице Ленина, 115. Он плеснул бензином на стены на первом и втором этаже, облил мебель и бросил горящую спичку. По другим данным, как сообщили в СКР, он бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью
Помещение, облитое бензином, сильно обгорело
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Позднее поджигатель сам пришёл в отдел полиции. Им 38-летний Руслан Оноприенко, экс-супруг владелицы парикмахерской.
Проверку проводит отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.
В минздраве области уточнили, что все пострадавшие, получившие различные травмы, доставлены в областную клинику. Их состояние стабильное и угрозы жизни нет.
Пожар в парикмахерской в Аткарске, женщины спасались через окно
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На пожаре в парикмахерской в Аткарске пострадали четыре женщины (подробнее)
Поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы салона красоты
Задержанного допрашивают (подробнее)