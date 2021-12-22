Поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы салона красоты

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы пострадавшего салона красоты, об этом сегодня сообщили власти Саратовской области

Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали. Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, ЧП случилось в 15:26. Загорелся салон красоты в Аткарске, расположенный по адресу Советская, 115. В тушении участвовали 18 человек и шесть машин. Из МЧС России предоставили 10 человек и три машины.

На пожаре обгорели четыре женщины. Они доставлены в областную клинику. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

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