Поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы салона красоты

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы пострадавшего салона красоты, об этом сегодня сообщили власти Саратовской области
Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали. Сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, ЧП случилось в 15:26. Загорелся салон красоты в Аткарске, расположенный по адресу Советская, 115. В тушении участвовали 18 человек и шесть машин. Из МЧС России предоставили 10 человек и три машины.
На пожаре обгорели четыре женщины. Они доставлены в областную клинику. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.
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