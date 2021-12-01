Семье, 22 года живущей в саратовском детском саду, пришел счет за ЖКХ на 365 тысяч рублей

Семья Ерахтиных

Сегодня, 1 декабря, в редакцию «Комсомолки» вновь обратилась глава семейства Ерахтиных Светлана. Женщина рассказала о присланном днем ранее счете за ЖКХ на 365 тысяч рублей.

В 1998 году Светлане Ерахтиной выдали 132 квадратных метра «жилья» – половину детского садика №124 на Южной, 38 в Заводском районе Саратова. Предполагалось, что это временные меры, но семью там прописали вполне официально. Вот уже 22 года женщина пытается добиться выдачи жилья, но дело стоит на месте.

- Когда летом шумиху подняли, 1,5 недели всё продлилось, потом поутихло. Сегодня звонили в областную прокуратуру, оказалось, что дело закрыли, - рассказывает о нынешней ситуации Светлана.

Напомним, суть проблемы заключается даже не только в том, что Ерахтиным приходится греть еду на костре во дворе садика, сколько в том, что крыша здания постоянно течет и, как упоминалось выше, вероятность отключения отопления куда выше, чем в жилых домах.

Тем не менее, несмотря на все проблемы с ЖКХ, счета приходят исправно. Но со странной периодичностью – так, в начале года Ерахтины оплатили 175 тысяч за период с 2015 года по 2017-й, а теперь с четвертого участка суда Заводского района пришло аналогичное уведомление о необходимости оплатить в десятидневный срок (до 9 декабря включительно) 365 тысяч за 2018-2020 годы. В тот раз требование было похожим – 350 тысяч, но после проведения независимой экспертизы адвокату семьи удалось скостить часть суммы.

Напомним, ситуацией Ерахтиных заинтересовались также в региональном следственном комитете и уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.