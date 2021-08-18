Отписки чиновников, пиар политиков и ухудшение условий для сироты: многодетная семья в Саратове продолжает жить в здании детского сада

Семья Ерахтиных

После публикации «КП-Саратов» сотрудники регионального Следственного комитета начали проверку по факту неполучения жилья многодетной семьей.

Напомним, многодетная семья уже 22 года живет в здании детского садика. В половине здания – дошкольное учреждение, а во второй строят быт саратовцы. Мать-одиночку Светлану Ерахтину поселили туда ещё в 1998 году. На данный момент в нежилом помещении прописаны 10 человек, пятеро из которых – дети. Семья уже 15 лет стоит в очереди на жилье.

В СМИ поднялась шумиха после публикации о том, что семья живет в здании с протекающей крышей а еду готовит на костре.

- Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится проверка по факту не предоставления жилого помещения многодетной семье, - сообщили в региональном СУ СК, уточнив, что уже принимаются меры к решению проблемы.

Дочь Светланы Екатерина Ерахтина рассказала «Комсомолке», что, несмотря на поднятую в СМИ шумиху, организованные проверки и посещение детского омбудсмена Татьяны Загородней, на данный момент в жизни семьи ничего не изменилось.

- Единственное продвижение, - смеется Екатерина, - сироту, последнюю без жилья оставшуюся, сдвинули назад в очереди.

Горожанка рассказала, что в региональном министерстве строительства и ЖКХ им ответили, что жилья нет.

Загородняя предлагала попробовать получить жилье через маневренный фонд, но семья не подошла под критерии нуждающихся.

Также Ерахтины получили письмо от Владимира Жириновского – тот заверил, что передал вопрос губернатору и предложил проголосовать на выборах.

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