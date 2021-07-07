Саратовская многодетная семья 22 года выживает в детском саду и готовит на костре

Многодетная семья живет в помещении детсада с протекающей крышей

Многодетная семья из Саратова уже 22 года вынуждена проживать в здании детского сада. По словам матери семейства, приходится готовить на костре и проводить все коммуникации за свой счет.

В 1998 году власти Саратова выделили матери-одиночке Светлане Ерахтиной 132 квадрата жилплощади. Всю ее семью поселили в работающем детском саду № 124 по адресу Южная, 38д. Поселили, по словам женщины, временно, но прописали постоянно. С тех пор получить новое жилье женщина не может.

Семья Ерахтиных. Фото из семейного архива

По домовой книге в нежилом помещении зарегистрировано десять человек, из них пятеро это дети в возрасте от 1 года до 16 лет, четверо взрослые и одна сирота, которой также не удается получить от государства положенное по статусу жилье.

Вот по этому документу чиновники заселили многодетную семью в детсад

- Нам неделями отключали свет, готовить приходится на костре во дворе, горячая вода есть только тогда, когда работает детский сад, - по словам женщины, условия у них очень тяжелые. Каждый год помещение затапливает водой с крыши, так как ливневый сток забит. По ливневке вода доходит до первого этажа и заливает жилье.

Вода течет на голову жильцам после каждого дождя и снегопада

В 2012-м году администрация детского сада попыталась выселить семью Ерахтиных через суд, но сделать это не удалось. Однако в прошлом году на семью подали новый иск: за неуплату ЖКХ. Светлана утверждает, что не против платить, однако юридически помещение нежилое и счётчиков там быть не может.

- В прошлом году меня и детей через суд обязали выплатить 175 тысяч за услуги ЖКХ в 10-дневный срок. Мы все оплатили, а теперь в администрации детского сада собирают документы на новый иск, - рассказывает Светлана.

А вот иск о выселении многодетной семьи - детсад понадобился обратно

Ерахтины были бы рады покинуть непригодное для жизни помещение, но местные власти не готовы его предоставить: не хватает жилищного фонда.

В мэрии Саратова рассказали, что в 2021 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту крыши МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 124». Сейчас проводится отбор подрядной организации.

- Помещение, где проживает указанная семья, является нежилым. Обратившаяся гражданка, а также члены ее семьи состоят в очередях на предоставление жилого помещения по разным основаниям. Для получения консультации по сложившейся ситуации гражданке необходимо обратиться в жилищный отдел администрации Заводского района, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

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