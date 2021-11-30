Под Саратовом эвакуировали аэропорт «Гагарин»

Фото из канала «Авиадиспетчер»
Сегодня, 30 ноября, эвакуировали саратовский аэропорт «Гагарин». Такую информацию запостил Telegram-канал «Авиадиспетчер».
Как становится понятно из поста, о происшествии автору канала сообщил один из подписчиков.
Фото из канала «Авиадиспетчер»
Согласно публикации, вылетающих вывели на улицу и посадили в автобусы (чтобы люди не мерзли). Информация подтверждается несколькими снимками с места.
Причина происшествия пока неизвестна.
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