В Саратове вечером в воскресенье эвакуировали торговые центры

Эвакуация из ТЦ в Саратове

В Саратове снова минируют торговые центры. Корреспонденты «КП-Саратов» прислали фото и видео эвакуации крупнейших ТЦ.

Вечером 14 ноября посетителей «Триуфм Молла» на улице Астраханской попросили покинуть залы и магазины. Тоже самое вынудила охрана сделать посетителей «ТАУ-Галереи» на 3-Дачной. Такие же сообщения поступили из других крупных ТЦ Саратова.

.

В правоохранительных органах традиционно отказались сообщать о поступивших угрозах, в МЧС сообщили, что вызовов на эти адреса к ним не поступало.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.