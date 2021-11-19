В Саратовской области заключенные нападают на сотрудников колоний

ИК-2 УФСИН России по Саратовской области в Энгельсе

Заключенные саратовских колоний нападают на сотрудников УФСИН во время проведения проверок. Сегодня, 19 ноября, об этом рассказали "КП-Саратов" в пресс-службе регионального УФСИН.

По информации ведомства, после скандальных публикаций правозащитников о пытках и издевательствах в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, во всех исправительных учреждениях региона начались проверки. Сотрудники аппарата в том числе проводят обыски в камерах. Уже изъято множество сотовых телефонов, заточек, наркотиков и самогона.

Часть осужденных активно препятствуют проверкам, были случаи нападения на проверяющих. Самая напряженная обстановка сложилась в исправительной колонии особого режима №7. Там уже обнаружено более 20 литров алкоголя и самогонный аппарат, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотики и шприцы.

ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, ст. Паницкая, Красноармейский район

Некоторые осужденные, недовольные проверками, организуют провокации. В ночь с 13 на 14 ноября нарушители выгнали из помещений отрядов осужденных, не поддерживающих их поведение. На улице оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН смогли подавить волнения, нарушители режима привлечены к ответственности. В то же время в штрафном изоляторе для злостных нарушителей режима была предпринята попытка бунта.

В тот же день один осужденный напал на члена комиссии ФСИН, прибывшей с проверкой, и несколько раз ударил его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что этот заключенный уже нападал на сотрудника учреждения, когда в 2014 году сидел в нижегородской колонии.

За неделю до этого в исправительной колонии №2 мужчина, отбывающий длительный срок, также напал на сотрудника колонии.

Некоторые заключенные выражают свое недовольство проверками и более «изящными» методами. 15 ноября адвокат осужденного из колонии № 7 передал в прокуратуру региона заявление о том, что руководитель комиссии ФСИН России полковник внутренней службы Александр Зубов угрожал ему физической расправой. При этом, согласно записям камер, они никогда не встречались.

В пресс-службе саратовского УФСИН подтвердили "КП-Саратов", что предыдущим руководством регионального УФСИН допущены "серьезные просчеты в организации надзора за осужденными и ослаблен контроль за состоянием режима" в подведомственных учреждениях.

- В результате в колониях региона обострилась оперативная обстановка. За девять месяцев 2021 года в местах лишения свободы совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений, - заметили в пресс-службе ведомства.

ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, Саратов

Напомним, по поводу нарушения прав заключенных, пыток, изнасилований и издевательств в саратовской тюремной больнице ОТБ-1 расследуется уже 12 уголовных дел. Адвокат пострадавших заявляла о четырёх сотнях пострадавших.

С 10 ноября до 3 декабря в региональном УФСИН идут проверки со стороны центрального аппарата ФСИН России.

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