В Саратове можно получить алкоголь, косметику и микро-кредит, но не газеты

Ограничения не помешали саратовцам насладиться последними погожими днями

Ограничения по коронавирусу в Саратове становятся все строже, однако горожане, кажется, уже привыкли к ним и чувствуют себя комфортно, за исключением некоторых моментов.

Саратовский художник

На выходных в городе стояла хорошая погода, поэтому разговоры о самоизоляции оказались малоэффективны: на улицах было множество людей. Они гуляли в пешеходной зоне, брали еду на вынос, проводили время в скверах и парках. Особенно много было молодежи: Хеллоуин в этом году оказался необычайно популярен.

Гуляющих меньше не стало

В торговых центрах стало несколько тише. Довольно печально выглядит вход в «Синемапарк» в «Триумфе»: громкие осенние премьеры успели побыть на больших экранах совсем недолго. Часть магазинов вынуждена была закрыться. Однако ограничения затронули не всех: если в «Триумфе» магазины с одеждой закрылись, то в соседнем «Форуме» продолжают работать, как и центр бытовой техники «Эльдорадо». Не закрылись и магазины косметики. Товар по-прежнему можно потрогать и попробовать, несмотря на ленточное ограждение. Ухищрениями с фейковой оплатой, когда на кассе ты расплачиваешься так, как будто заказ был сделан онлайн, в этом году решили пренебречь. Крем от морщин или помада, по-видимому, не выпадают из перечня обязательных к продаже непродовольственных товаров. Что ж многие саратовчанки здесь согласятся.

Очередь за алкоголем

... а может за хлебом?

На определенный «ребрендинг» пришлось пойти многочисленным саратовским алкомаркетам. Сама мысль о том, что водка и пиво не относятся к товарам первой необходимости, конечно, возмутительна. «К&Б» и им подобные торговые точки все работают. Однако теперь там «добивают» необходимые 30% закуски в ассортименте. Вместо скидок на главную свою продукцию, алкомаркеты старательно рекламируют хлеб и конфеты. В прочем, публика там все та же: наибольшее количество безмасочников попадалось именно в таких магазинах. Большинство из них мужчины.

Без микрокредитов Саратов не остался

На фоне таких достаточно лояльных ограничений вновь возникает мысль о несправедливости ограничения на торговлю газетами в киосках. Особенно много вопросов появляется, когда замечаешь множество работающих микро-кредитных организаций. Оставим за скобками тот факт, что право занять несколько тысяч под огромный процент власти посчитали более важным для саратовцев, чем право на информационную безопасность. Взглянем на сами киоски. По сути ларек Роспечати ничем не отличается от киоска, выдающего «до получки». И там и там находится один продавец за стеклом, который практически никак не контактирует с клиентом. Тем не менее работа первых ограничена, а вторые действуют, как и раньше.

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