В Саратове девочка станцевала на Вечном огне

Вечный огонь привлек внимание зумеров

Вчера вечером, 31 октября, юная жительница Саратова станцевала на Вечном огне на Театральной площади. Горожане сообщили об инциденте в редакцию.

... и никак не отпускал

Погода на выходных стояла хорошая и многие горожане, несмотря на коронавирусные ограничения вышли вечером на прогулку. В районе Театральной площади, по традиции, было много молодежи. Большинство юных саратовцев проводили досуг вполне культурно: подростки общались, группа девочек репетировала танец в сквере за памятником борцам Революции, молодые люди репетировали трюки на велосипедах или запускали радиоуправляемые машинки.

Фото: КП-Саратов

Тем не менее две девочки проявили довольно странный интерес к Вечному огню напротив Театра. По словам свидетелей, юные саратовчанки минут десять не отходили от него, залезли на очаг, позировали всевозможным образом, танцевали, лезли в огонь руками и ногами. Чем было вызвано такое поведение – неизвестно.

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