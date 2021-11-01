СМИ Саратовской области вновь впали в немилость у властей

Информационная безопасность саратовцев под угрозой

Коронавирусные ограничения в Саратовской области становятся все жестче, а вместе с тем, все больше осложняется ситуация для региональных СМИ.

В прошлую пятницу, 29 октября, было опубликовано постановление правительства Саратовской области № 925-П, в котором утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В подписанном Романом Бусаргиным документе указаны средства гигиены, свечи, спички, топливо, но печатная пресса в список не попала. В результате такого решения все киоски Роспечати оказались закрыты. А между тем, в прошлом году президент издал специальный Указ, регламентирующий торговлю газетами. Благодаря нему, даже в тяжелый пандемийный 2020-й саратовцы не лишились доступа к информации местных СМИ.

Обращение к главе региона

Почему же в этот раз с решением главы государства в нашей области не посчитались? В прошлом году ситуация была не менее тяжелой: однако указ Президента от 11 мая 2020 года № 316 четко регламентировал деятельность организаций, имеющих оборудование для непрерывного технологического процесса. Печатная пресса как раз относится к таким и имела право продолжить работу в пандемию. Раз в формулировке указано «непрерывно действующие», то работа этих организаций не может быть ограничена!

Стоит также отметить, что газеты пользуются спросом у населения, несмотря на растущую популярность интернет-изданий.

- Мы хотим читать качественные, свежие новости, аналитическую информацию, почему нас лишают этого права? – возмущается саратовчанка Анна Кузнецова. – Когда в Солнечный-2 закрыли еще один газетный ларек, нам стало негде купить газету! Сколько еще это будет продолжаться?

Ограничение на продажу газет остается непонятным не только в рамках правового поля, но и с точки зрения логики. Продавец находится один в киоске, по сути, он и так работает дистанционно.

Новое постановление за подписью Романа Бусаргина отсылает к Указу Президента. Однако согласно первоисточнику (Указ от 25.03.2020 № 206), «необходимо обеспечить функционирование на территории субъектов Российской Федерации организации, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ. Указанные организации являются организациями непрерывного цикла и обеспечивают печатной продукцией население, что необходимо для информационной безопасности и культурно-просветительской работы».

27 октября этого года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова осчтавила послание региональным СМИ:

- В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о приостановлении реализации непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах Минцифры России просит обратить внимание на то, что граждане имеют право получать объективную информацию, в том числе печатных СМИ. Опыт прошлого года был успешен и показал, что работа издателей и распространителей прессы при соблюдении санитарных огарничений возможна и безопасна в условии пандемии.

Несмотря на столь весомые доводы, на данный момент информационная безопасность саратовцев не обеспечивается. То, что распространение прессы не вредит здоровью, не вошло в расчет.

Стоит отметить, что в других регионах Указ Президента проигнорирован не был. В Татарстане заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева сообщила, что киоски по продаже газет и журналов не будут закрываться на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноябряТе же правила действуют в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Но почему-то не в Саратове.

По поводу открытия киосков и продажи прессы журналистское сообщество обратилось к председателю правительства Роману Бусаргину. Ответ, как только получим, обнародуем.

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