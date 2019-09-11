2019-09-11T16:40:14+03:00
Общество

Рашкин вызвал на «дуэль в суд» зампреда ЦИК Булаева

Бывший лидер саратовских коммунистов заявил, что выдавал бланки наблюдателей на выборах по закону
Екатерина Семенова
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Валерий РашкинВалерий РашкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Валерий Рашкин, бывший лидер саратовских коммунистов, а сейчас первый секретарь московского горизбиркома вызвал на дуэль заместителя председателя Центрального избиркома Николая Булаева.

Как сообщает «Интерфакс», поводом стали слова Булаева о том, что он считает преступлением передачу штабу Алексея Навального незаполненных бланков для наблюдателей на выборах.

- Я на основании закона выдаю бланк — иди наблюдателем. Да, выдавал и буду выдавать на основании закона. Я вызываю Булаева на дуэль в суд, — заявил Рашкин «Интерфаксу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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