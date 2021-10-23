Лидия Златогорская об увеличения бюджетов на поддержку СМИ: «Есть понимание, что надо»

Лидия Златогорская Фото: Дарья Васенина

Вчера, 22 октября, в Саратове прошло заседание общественного совета, на котором обсудили тему «Современные тенденции развития медиа-среды, актуальные вопросы региональных СМИ, модели взаимодействия СМИ и власти». Напомним, в мероприятии участвовал зампред Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. На встрече также присутствовали редакторы региональных изданий.

Министр информации и печати области Светлана Бакал рассказала о реализации программ поддержки СМИ в 2021 году. Так, объем финансирования составляет в этом году 101,4 млн рублей. На 1 октября реализация проектов закончена на 74,2%.

Прошло заседание общественного совета Фото: Дарья Васенина

В частности на совете обсуждали и поддержку районных газет. За последние 10 месяцев на такие цели потратили 20 млн рублей.

В большинстве случаев грантовая поддержка, распределенная в этом году между 57-ю проектами 29-ти изданий, предоставлялась на освещение реализации в регионе нацпроектов. На сегодняшний день запланированное выполнено на 75%.

Участвовали редакторы региональных СМИ Фото: Дарья Васенина

После доклада Бакал выступила глава регионального союза журналистов Лидия Златогорская. Она отметила, что организация, организовывая различные конкурсы, четвёртый год способствует областным изданиям в получении грантов.

- Мы год от года получаем немножко больше на это всё. Есть понимание, что надо, что без поддержки СМИ не могут… И давайте как-то влиять на то, чтобы деньги им давали.

Златогорская отметила важность продолжения работы над созданием новых грантовых конкурсов для региональных изданий и отметила необходимость увеличить финансирование таких проектов.

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