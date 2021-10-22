В Саратове прошел круглый стол по вопросам СМИ

Круглый стол по вопросам СМИ прошел в Саратове

Сегодня, 22 октября, в Саратове идет заседание круглого стола на тему «Современные тенденции развития медиа-среды, актуальные вопросы региональных СМИ, модели взаимодействия СМИ и власти». Мероприятие посетил зампред Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий.

На мероприятии обсуждались проблемы региональных СМИ - от маленьких бюджетов до скорости «Почты России». Редакторы областных изданий рассказывали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в работе. Министр информации и печати Светлана Бакал предложила журналистам прислать все вопросы и совместно заняться их решением.

- Союз журналистов окреп в понимании нашего сообщества. У нас не политическая организация, не ангажированная. У всех свои позиции, и слава богу. 20 человек приняли в союз журналистов в этом году, - сообщил Алексей Вишневецкий.

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