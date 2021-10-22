Зампред Союза журналистов рассказал в Саратове о борьбе с законом об иноагентах

Состоялось заседание общественного совета Фото: Дарья Васенина

Любое издание в России могут признать иностранным агентом. Об этом зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий рассказал сегодня, 22 октября, в рамках прошедшего в Саратове круглого стола «Современные тенденции развития медиа-среды, актуальные вопросы региональных СМИ, модели взаимодействия СМИ и власти».

- В прошлом году 44 СМИ прекратили работаю в сложной экономической ситуации – это неплохо. Очень многие издания получали господдержку. Большая часть из тех, кто сначала не получил ее, потом получили. Надо прекратить обращать на это внимание, работаем дальше фестиваль в Сочи провели, он, конечно, был не такой массовый. В прошлом году было 800 человек, в этом 900. Самым удачным был 2019 год, перед пандемией. В этом году не все смогли поехать, к тому же введены были краснодарские ограничения, люди в гостиницах не могли разместиться. Мы сократили количество мероприятий, но улучшили их качество, - сказал Алексей Вишневецкий.

По его словам, сейчас в законодательстве произошли изменения, из-за которых любое СМИ могут признать иноагентом. Каждый цент могут признать иностранным финансированием:

- Восемь центов, полученные за границей, гонорар какой-то, что угодно. Вам могут отправить 30 долларов, и вы попадете в иноагенты. Роскомнадзор в Минюст каждую неделю подает документы, и тихо кого-то признают иноагентом, - предостерег Вишневецкий.

По этому вопросу представители Союза обратились в Госдуму. В понедельник уже было первое заседание на эту тему, там присутствовал председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Он передал предложение со стороны объединения в комитет.

- Предложение такое: конкретизировать понятие иностранного финансирования, конкретизировать, что за политические цели, конкретизировать цели, и предоставить так называемое право на ошибку, не заочно как-то включать в список, а предупреждать, присылать некоторое уведомление, мол, нашлось вот такое иностранное финансирование, не могли бы вы объяснить, откуда оно пришло, и не могли бы вы исправить, чтобы не включать вас в иноагенты.

Некоторые коллеги считают, что этот закон надо отменить, но он всё же преследует некоторые политические цели. Если СМИ получает иностранное финансирование, читатель имеет право знать. Но с перегибами, конечно, это сделали, - отметил Вишневецкий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.