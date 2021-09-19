Профессор СГАУ: хаотичное строительство в Саратове – это не благоустройство

Благоустройство в Саратове, по мнению экспертов, остается хаотичным

В последние годы центр Саратова претерпевает изменения, которые трудно не заметить. На проспекте Кирова появилась новая плитка и аллеи деревьев, убираются ларьки и рекламные конструкции, портящие облик города, на Театральной площади появился удобный небольшой сквер. При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина идет ремонт тротуаров по всем центральным улицам, был реализован масштабный проект по созданию пешеходного кольца.

Новая детская площадка радует горожан

Центр города местами очень преобразился

Однако, несмотря на все изменения, многие горожане замечают, что в центре остаются нерешенные проблемы.

По мнению профессора СГАУ имени Н.И. Вавилова Ольги Сокольской, хаотичные преобразования в Саратове нельзя назвать полноценным благоустройством.

- Существует такое понятие, как «средовой подход». Это научная методика о преобразовании окружающей среды. Она подразумевает учет возможного изменения всех объектов и процессов, определяющих состояние и устойчивость создаваемой среды. Он требует одновременного выполнения ряда экологических (в т. ч. санитарно-гигиенических, морально-этических, эстетических, этнокультурных), экономических и материально-технических ограничений. Только в рамках такого подхода возможно полноценное развитие современного города, - объясняет эксперт, - в Саратове изменения происходят хаотично, без учета последствий. Характерным примером может служить противоборство парковок и деревьев. Саратовцы продолжают жаловаться на отсутствие парковочных мест в центре и недовольство их справедливо. У Липок, например, парковка запрещена, кроме мест для инвалидов. При этом саратовские автолюбители все равно вынуждены оставлять машины в центре, приезжая туда по делам и на отдых. Раз за разом жители и гости города платят штрафы за нарушение правил. Хотя по сути их вины здесь нет. Под парковочные места нередко вырубаются зеленые насаждения. Это, очевидно, не выход: мест таким образом образуется недостаточно, а город лишается последних деревьев. Проблему можно было бы решить с помощью создания современной многоуровневой парковки. Подобные давно создаются в Ростове-на-Дону, Казани и других городах. Если варианты и подземных парковок и места, где геологические показатели позволяют их создание. Свободные участки в городе есть, однако такие проекты в Саратове всерьез даже не рассматриваются, - поделилась Ольга Сокольская.

Парковочных мест в центре практически нет

Отсутствие комплексного подхода в развитии городской среды приводит к тому, что на многих этапах работы возникает несогласованность действий. Ярким примером служит ситуация с ларьками в пешеходной зоне. Много лет городская администрация борется с торговыми точками, портящими, по ее мнению, городской пейзаж. Вместе с неказистыми «шаурмячными» жертвами «крестового похода» мэрии становятся киоски Роспечати и лотки с продукцией местных мастеров, а также другими сувенирами. Гости города лишаются возможности приобрести памятную безделицу в Саратове, а горожане не могут купить социально значимую печатную продукцию. Ларьки с едой, тем временем, уходят совсем ненадолго: стоит убрать очередную будку с фаст-фудом, как на ее месте возникает другая.

Молодые деревья на новом пляже выглядят не лучшим образом

Сухое дерево в центре

На фоне перманентной борьбы с киосками довольно странно выглядит появление платного туалета в пешеходной зоне на Волжской. Прямо в историческом центре, напротив памятника архитектуры - особняка Шмидта была установлена кабинка, которую даже не догадались убрать подальше от бульвара. Туалет, конечно, нужен. Но неужели нельзя было вписать его в городской ландшафт более аккуратно?

Подобные ситуации возникают по всему городу: горожане замечают, как только что высаженные молодые деревья умирают из-за отсутствия продуманного полива. Есть и несоответствие бордюров и тротуаров, из-за которого между ними и асфальтом возникают провалы.

Провал асфальта

- Те тротуары, что сейчас перекладывают – это не тротуары. Технология не соблюдается. Необходимый слой из песка отсутствует. Долго они не прослужат, - рассказывает Ольга Сокольская.

По мнению эксперта, пока в Саратове не будет проработан многолетний план развития городской среды, кардинальных перемен ждать не стоит.

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