Саратовцы боятся сломать ноги рядом с новыми бордюрами

Фото выложили в сеть

Сегодня, 9 августа, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанка Анна Головина пожаловалась на траншеи между бордюрами и тротуаром в Кировском районе.

Анна пишет, что на 1-й Дачной вдоль проспекта 50 Лет Октября, от перекрестка с Технической в сторону Стрелки, заменили бордюры, но между ними и тротуаром остались незаделанные участки.

- На остановке людям приходится запрыгивать в транспорт, и это пока нет дождей и грязи, потом будет ещё сложнее. И у светофора сделали такой крутой покатый край на дорогу так, что зимой можно будет только съезжать по нему, а не спускаться на проезжую часть. Траншеи вдоль бордюров вообще планируют заделывать? Или так теперь и будет, пока они не зарастут грязью, размоет дождями ещё больше или кто то не переломает ноги? - пишет Анна.

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