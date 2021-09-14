Вопрос парковки в центре Саратова остается нерешенным

Проблема парковки в центре беспокоит саратовцев

Вопрос недостатка парковочных мест в Саратове по-прежнему остается очень актуальным, особенно в центре города. После того, как по указанию и инициативе Володина занялись организацией пешеходного кольца, власти совсем не подумали об автомобилистах. Страдают местные жители и приезжие туристы. "Одно лечим - второе калечим".

Наглядным примером служит тупик у парка "Липки" улицы Волжской, Одно из немногих мест в центре города, где можно оставить машину. При этом весь пригодный для парковки участок огорожен запрещающими знаками. Из без того малого количества парковочных мест на половине разрешена стоянка только для инвалидов. Для других желающих подъехать к пешеходной зоне на автотранспорте возможности избежать нарушения прост нет: вся прилегающая территория уже заставлена автомобилями местных работников. Куда деть транспорт туристам, приехавшим полюбоваться на пешеходную зону на Волжской?

- Поставить машину больше некуда. Люди идут сознательно на штраф в 1,5 тысячи рублей. Мы готовы были бы воспользоваться и платной парковкой, но таковой в центре Саратова не предусмотрено, - сообщила в редакцию приехавшая в гости жительница соседнего региона.

Вопрос с парковкой по-саратовски пока решается следующим образом: в проблемной точке около "Липок" весь световой день дежурит «неравнодушный» гражданин, который фотографирует нарушителей правил парковки. Подобная инициативна вряд ли бескорыстна, также сомнительно, есть ли от подобных действий практическая польза для горожан. Кроме работников автоэвакуаторов и статистики штрафов за нарушение парковки. Ведь горожанам и гостям все равно требуется приезжать в центр и оставлять там машины.

"Неравнодушный" гражданин с планшетом

— Это центр: здесь и гуляют, и музыкальная школа, и администрация Волжского района, и Волжский районный суд, и прокуратура. Все на одном участке, а также рядом жилые дома. Ни у одного здания нет парковок, - жалуется попавший в объектив бдительного горожанина водитель.

Съемка нарушителей идет весь день

Особенно интересно вопрос парковки выглядит на фоне постоянных заявлений властей об усилиях, предпринимаемых для привлечения туристов в Саратов. Что делать человеку, приехавшему в Саратов первый раз, и не знающему пока всех «секретных» путей для объезда и мест парковки автомобиля? Нет никаких сомнений в том, что большинство гостей города, желающих подъехать поближе к пешеходной зоне, увезут из Саратова воспоминания о штрафах. Многие вынуждены сокращать программу по осмотру достопримечательностей из-за таких неудобств.

Места для парковки в центре практически отсутствуют

- Вчера приезжали родственники из Нижнего Новгорода, хотели прогуляться по Волжской и спуститься к набережной, но пришлось сразу спуститься к мосту на машине. Пенсионерам трудно добираться своим ходом, а припарковаться в центре негде, - рассказывает горожанка, проживающая на Соколовой горе.

Последнее время центр Саратова действительно похорошел: на проспекте появилась новая плитка, идет благоустройство зеленых зон и тротуаров. На фоне текущих преобразований полное игнорирование вопроса парковок со стороны городской власти выглядит поистине возмутительным.

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