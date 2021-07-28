Владимир Мухин: К сожалению, сейчас закон не запрещает строить на объектах культурного наследия новые этажи

Здание на проспекте перестраивается в интересах предпринимателя

В Саратове можно получить разрешение на строительство еще одного этажа на объекте культурного наследия муниципального значения. Если бы объект был областным, такое разрешение управление по охране объектов культурного наследия, скорее всего, не выдало бы. Об этом на брифинге 28 июля сказал начальник управления Владимир Мухин.

Он пояснил ситуацию со зданием «Дом Блюм» на пересечении проспекта Кирова и Вольской, в самом центре Саратова, на пешеходной кольце, где предприниматель под прикрытием реконструкции достраивает третий этаж в виде мансарды.

- У нас есть федеральный закон, который предусматривает приспособление объектов наследия к современным условиям. А вот как именно приспосабливают - это определяет историко-культурная экспертиза и органы охраны таких объектов.

В данном случае, такие решения были приняты муниципальными органами и согласованы всеми инстанциями, прошли все экспертизы, строителям выданы разрешения на работы.

Все зависит от предмета охраны – он должен был неизменным.

Мухин сказал, что существуют предложения по изменениям в федеральных закон, о том, что никаких надстроек быть не должно.

- Меня такие изменения в закон радуют, но это пока проект, они не приняты пока, к сожалению. Они ставил бы точку и убирали все спорные вопросы, где та грань, когда это можно, а это нельзя. Если будут приняты изменения – будет иной подход. Пока объект рассматривается в текущем варианте закона. Если все дали положительные заключения, значит такие изменения возможны, - заметил Мухин.

Городские власти дали разрешение на изменение облика исторического объекта

Он признал, что в областном управлении по охране объектов культурного наследия, в отличие от города Саратова, «мы смотрим с точки зрения минимального вмешательства в вид объекта. Свои объекты мы так рассматриваем», - Мухин дал понять, что в случае если бы «Дом Блюм» на проспекте был в областном реестре, то надстройку третьего этажа предпринимателю могли бы и не согласовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовская мэрия закрыла глаза на нарушение закона в надстройке Дома Блюм

Собственник планирует надстроить третий этаж (подробнее)