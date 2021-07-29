«Быдлом считают всех»: ужасные условия на конечной 109-го троллейбуса довели пожилого кондуктора до инфаркта

Троллейбусы пошли по мосту, а водители и кондукторы, похоже, пойдут "на выход" Фото: Ольга Симонова

Недавно в Саратовской области произошло большое, радостное и долгожданное событие – на линию спустя 17 лет вернулись троллейбусы «Саратов-Энгельс». 2 июля по мосту между городами пустили, согласно официальным данным мэрии, 20 машин. И всё прекрасно. Саратовцы и покровчане довольны, адепты экологических видов транспорта вообще в восторге.

Но, как всегда, не обошлось без огромной ложки дегтя. Оказалось, что на конечной 109-го в Энгельсе не то чтобы нет условий для работников электротранспорта, но какие они есть, лучше бы их, наверное, вообще не было.

Общественник Роман Антонов побывал на конечном кольце 109-го и показал в своём Instagram, что же там происходит. На опубликованном им видео видно, что микроскопическая «диспетчерская» состоит из голых стен, пустого кулера (водители и кондукторы набирают воду в близлежащей колонке), старого шкафчика, стола, да обшарпанной скамейки. Правда, есть б/у холодильник, стиральная машина, умывальник a-la «дача» и микроволновка с отвалившейся ручкой.

- Когда я приехал на конечную в Энгельс к проходной завода ТРОЛЗА (бывший Урицкого), стояло четыре троллейбуса. Девчата кушали почему-то внутри салонов. На улице стояла жара, - пишет общественник.

Дальше Антонов показывает туалет, которым приходится пользоваться сотне человек – плохо закрепленную пластиковую кабину с дыркой в полу. Описывать «внутренности» этого объекта я браться не буду. Пусть будет как у Лавкрафта – неописуемый ужас (ознакомиться можно на видео). Но! Не нравится вам этот туалет, пожалуйста! Вон второй! Стоит прикрытый куском фанеры. Сказать, какой страшнее, сложно.

- Быдлом считают всех. Быдло для них и есть народ, - комментирует общественник руководство, создавшее такие условия для работников.

Ладно. Это всё не очень удивительно. С этим всем наверняка разберутся после пары публикаций в СМИ. Это всё поправимо. Но есть то, что исправить уже нельзя - есть загубленная руководством СГЭТ человеческая жизнь.

- У 63-х летнего кондуктора Смекалиной Ольги Владимировны недавно заменили клапан в сердце. Она умоляла руководство не переводить её на столь длительный маршрут. Ведь полный рейс – 4 часа поездки в 40-ка градусную жару. Не нравится – увольняйтесь, услышано было работником. Итог – инфаркт головного мозга, - рассказывает общественник.

Нынешнее руководство даже не поинтересовалось, что там да как, и не предложило помощь дочери кондуктора, которая бьется за жизнь матери одна. Единственный, кто помог, по словам девушки – бывший директор Кировского троллейбусного депо Олег Абрамов, которого до сих пор вспоминают сотрудники, как чуть ли не единственного приличного человека в начальстве СГЭТ. Напомним, после того, как от него избавились, из депо за попытку не допустить разворовывания запчастей уволился единственный электронщик – талантливый студент, который в одиночку смог поставить на ноги часть пришедших из Москвы троллейбусов.

Может быть кто-то из начальства или городских властей теперь разрежет ленточку на новом туалете на кольце 109-го троллейбуса. Кто-то погрозит пальцем и выскажет своё возмущение. А кто вернет здоровье Ольге Смекалиной? Женщине, пусть и не полетевшей в космос и не спасшей детей из огня, но ежедневно рисковавшей в пандемию, чтобы саратовцы добрались из пункта А в пункт Б. Грустные вопросы часто остаются без ответа.

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