Троллейбус №109 между Саратовом и Энгельсом начнет ходить со 2 июля

В телеграм-канале «Володин.Саратов» появилось видеообращение председателя ГД к саратовцам по поводу возобновления троллейбусного сообщения между Саратовом и Энгельсом.

- Дорогие друзья, в 1966 году был запущен троллейбусный маршрут между Саратовом и Энгельсом. Это было очень важно, для того чтобы развивать города. Но в 2004 году, в 21 веке, троллейбусного сообщения не стало. Это принесло проблемы и точно не развитие.

Хочу вас поздравить. До конца недели маршрут, бывший 9-ый, начнет перевозить пассажиров из Саратова в Энгельс, из Энгельса в Саратов. Восстановление троллейбусного маршрута – такой небольшой шаг, но шаг, который исправил ошибку, допущенную 17 лет назад. Именно ваши обращения решили эту проблему, — сообщил Володин.

Он также рассказал, что до конца года в Саратов поступит 70 новых троллейбусов, выпущенных на заводе в Энгельсе.

- До конца года на линии Саратова придут 70 новых троллейбусов, выпущенных в Энгельсе. Современные, они будут работать и на маршруте «Саратов-Энгельс». Мы на этом не должны останавливаться.

Нам важно, начав проектирование, затем приступить к строительству, для того чтобы появился южный обход вокруг Саратова и Энгельса, новый мостовой переход.

Нам надо достигать других уровней, высот в плане развития области, города, повышения благосостояния людей. Поэтому очень рад тому, что такое решение состоялось. Поздравляю вас с этим, — заявил Володин.