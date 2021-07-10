Жительница Саратовской области выкинула младенца в мусорку: запись с камер выложили в сеть

Фото регионального СУ СК

Истории о подкинутых младенцах и оставленных в поле новорожденных давно должны были бы остаться в прошлом. Казалось бы, в XXI веке человеческая осознанность достигла достаточного уровня. Тем не менее, шокирующие истории продолжают происходить и по сей день. Так, вчера утром, 9 июля, в расположенном в Саратовской области городе Энгельс нашли полуживого ребенка.

Местная жительница, проходя мимо мусорных баков на улице имени Фридриха Энгельса, услышала странные звуки и насторожилась. Когда женщина подошла к баку, каково же было её удивление – в мусорке оказался завернутый в полиэтиленовый пакет младенец. Покровчанка тут же позвонила в 112.

Прибывшие на место медики забрали ребенка в Энгельсскую детскую больницу. Ребенок остался жив и здоров.

К вечеру в сеть выложили запись с камер видеонаблюдения возле дома №95. На записи видео, как некая женщина выкидывает пакет с ребенком в мусорку.

Ситуацией ожидаемо заинтересовались правоохранители. Сотрудники регионального Следственного комитета осмотрели место находки. Сейчас работники СК вместе с полицией разыскивают нерадивую мать. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

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