В Саратове ребенок упал из окна, продавив москитную сетку

Мальчик упал из окна на втором этаже
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове из окна на втором этаже дома по улице Астраханская упал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мальчик в возрасте год и 10 месяцев был госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь.
ЧП случилось вечером 30 июня в девятиэтажке. По версии следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и проломилась. В тот момент мама мальчика была дома.
Начата доследственная проверка.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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