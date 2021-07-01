В Саратове ребенок упал из окна, продавив москитную сетку

Мальчик упал из окна на втором этаже Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове из окна на втором этаже дома по улице Астраханская упал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мальчик в возрасте год и 10 месяцев был госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь.

ЧП случилось вечером 30 июня в девятиэтажке. По версии следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и проломилась. В тот момент мама мальчика была дома.

Начата доследственная проверка.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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