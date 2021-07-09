Трое детей просили о помощи с балкона горящей многоэтажки в Саратове

На улице Техническая в Кировском районе Саратова сегодня днем, 9 июля, случился пожар в многоэтажном доме №10/1.

- Первые пожарные подразделения прибыли по вызову в 13:12. Они увидели стоящих на балконе детей. Две пятилетние девочки и 17-летний подросток просили по помощи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Огнеборцы эвакуировали их. Оказалось, что в квартире на втором этаже десятиэтажки горели вещи на площади 2 кв. м.

Госпитализация детям не потребовалась. Пожар потушили, никто не пострадал. Всего на место ЧП выезжали пять расчетов МЧС.