Трое детей просили о помощи с балкона горящей многоэтажки в Саратове

На улице Техническая в Кировском районе Саратова сегодня днем, 9 июля, случился пожар в многоэтажном доме №10/1.
- Первые пожарные подразделения прибыли по вызову в 13:12. Они увидели стоящих на балконе детей. Две пятилетние девочки и 17-летний подросток просили по помощи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Огнеборцы эвакуировали их. Оказалось, что в квартире на втором этаже десятиэтажки горели вещи на площади 2 кв. м.
Госпитализация детям не потребовалась. Пожар потушили, никто не пострадал. Всего на место ЧП выезжали пять расчетов МЧС.