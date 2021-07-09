Беспредел «КВС» в Саратове: тарифы растут – трубы не меняются

Раскопанные улицы, текщие трубы, вода заливающая дороги - пока этим запомнилась деятельность ООО "КВС" в Саратове. И постоянные отключения воды

Вчера, 8 июля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обрушился с резкой критикой на ООО «Концессии водоснабжения - Саратова» (КВС). Он сообщил, что компания систематически уклоняется от взятых на себя обязательств по концессионному соглашению, а также поручил комитету государственного регулирования тарифов и министерству строительства и ЖКХ региона обратиться в прокуратуру и суд по этому поводу.

По словам главы правительства, в модернизацию водопроводных сетей к 2021 году ООО «КВС» обещали вложить около 6 млрд рублей, однако в действительности было затрачено не более трети этой суммы. Теперь ООО «КВС» грозит судебное разбирательство.

Оказалась, что большая часть прописанного в договоре концессии ремонта - фикция Фото: Екатерина Семенова

Вопрос, почему подобные меры приняты только сейчас, остается открытым. Состояние водопроводных труб в Саратове стабильно ухудшается уже не первый год. По словам многих жителей, ситуация близка к критической: каждый день возникают очередные аварии, мелкие и крупные. Буквально только что поступило сообщение о том, что вода выливается на трассу в районе Крекинга и создает аварийную ситуацию. Ранее горожанка пожаловалась, что из кранов в ее квартире на 1-й Дачной идет ярко-оранжевая жидкость. Регулярно происходят и более заметные ЧП: в начале марта из-за аварии на улице Навашина десятки тысяч горожан остались без воды.

Коммунальные реки и ручьи в Саратове - давно привычная картина

Чуть ранее, в ночь с 24 на 25 февраля, без воды остались 400 тысяч человек. Вскоре горожане лишились еще и тепла, потому что в котельных не было необходимого запаса воды. В некоторых домах воды и тепла не было по двое суток. Губернатор Валерий Радаев тогда обратился в прокуратуру с просьбой оказать воздействие на ООО «КВС», однако оно, по-видимому, оказалось недостаточным.

В домах воды может не быть, потому что она - на улицах Фото: Екатерина Семенова

Подобные ЧП продолжают происходить по всему городу регулярно.

- Я живу в поселке Солнечный-2. За последние четыре года, жители нескольких микрорайонов – а здесь есть и многодетные семьи, и семьи с малышами – постоянно страдают от коммунальных аварий. Причем по некоторым адресам просто забывают организовать подвоз воды, - говорит член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Староверова.

Напомним, «Саратовводоканал» передал сети в управление ООО «КВС» в конце 2017 года. Тогда представители компании сразу сообщили о начале масштабных мероприятий по смене старых труб и модернизации насосных станций. С тех пор плановые отключения проходят в городе регулярно. Совсем недавно без воды на двое суток остались жители Ленинского, Кировского, Волжского и Саратовского района. Отключение длилось с 04:00 среды, 16 июня, до 03:00 пятницы, 18 июня. Результаты такой модернизации, как было отмечено выше, остаются спорными. С чем спорить нельзя, так это с заметным ростом тарифов в последние годы в Саратове.

Вслед за главой правительства критично высказался в адрес Концессии и мэр Саратова Михаил Исаев. Он сообщил, что администрация города решительно против того, чтобы ООО «КВС» поднимали тариф на воду и «увеличивали финансовую нагрузку на граждан». Данное заявление трудно назвать оперативной реакцией. Только после Бусаргина мэр вдруг увидел проблему, хотя первым и уже давно должен был «бить в колокола».

Рост тарифов в Саратове начался сразу после передачи сетей в ведение компании:

С 31 декабря 2017 года:

- Холодная (питьевая) вода — 22,00 руб./куб.м, водоотведение — 11,16 руб./куб.м.

С 1 июля 2018 года:

- Холодное водоснабжение (питьевая вода) – 24,38 руб./куб.м, водоотведение – 11,94 руб./куб.м.

С 1 января 2019 года:

- Холодное водоснабжение (питьевая вода) – 24,79 руб./куб.м, водоотведение – 12,14 руб./куб.м.

С 1 июля 2019 года:

- Холодное водоснабжение (питьевая вода) – 25,10 руб./куб.м, - тариф на водоотведение – 12,29 руб./куб.м.

С 1 июля 2020 года:

- Холодное водоснабжение (питьевая вода) – 26,02 руб./куб.м, на водоотведение – 12,86 руб./куб.м.

Последнее повышение состоялось совсем недавно, 1 июля 2021 года и было заметным: холодное водоснабжение (питьевая вода) – 27,02 руб./куб.м, на водоотведение – 14,15 руб./куб.м.

Легко посчитать, какое количество денег за счет населения прибавилось у КВС.

Ямы на центральных улицах закапывают быстрее, на окраинах - стоят огороженными

Также стоит отметить, что в мае 2018 года губернатор Валерий Радаев разрешил коммунальщикам поднять тарифы ЖКХ в Саратове значительно выше предела, установленного федеральным правительством для региона. Предельное увеличение счетов за холодную воду было поднято почти в три раза, с 3,7% сразу до 10,82%, а на водоотведение в два: с 3,7% до 7%.

Были ли средства, поступавшие за счет растущих платежей, потрачены с пользой для города? На этот вопрос ответить теперь вряд ли удастся. Если только правоохранительным или надзорным органам.

Отключения воды - одно за одним

Однако есть еще один вопрос, который оставлять без ответа нельзя: как будет дальше проходить та самая «модернизация» водопроводного хозяйства? Сейчас, когда над КВС повисла угроза судебного разбирательства, может ли по его итогам быть расторгнут договор концессии? Смогут ли власти обязать ООО «КВС» исполнить ранее данные обязательства? От этого зависит благополучие саратовцев. «КП-Саратов» продолжит следить за ситуацией.

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