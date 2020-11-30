Погорельцы с маленьким ребенком в Саратове просят о помощи стройматериалами

В Саратове у семьи с ребенком сгорел дом
В Саратове погорельцы просят о помощи.
Как сообщили знакомые семьи в социальных сетях, дом №15 на улице Малая Поливановка загорелся сегодня рано утром.
- Пожарные залили крышу, пришлось ее вскрыть и заливать все стропила, кухня оказалась полностью под открытым небом, в доме все мокрое, сушить негде. У семьи средств нет приобрести материалы, а на улице мороз и ночью еще больше будет замерзать. В семье маленький ребенок, — отметили в сообщении.
Неравнодушных людей просят о помощи материалами, железом, профилем, утеплителем.
Подробную информацию о том, как помочь, можно узнать по номеру 8-987-834-72-19.
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