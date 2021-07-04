Николай Панков размялся на новом саратовском пляже

Фото из Telegram-канала Николая Панкова

Сегодня, 4 июля, на набережной в Саратове открыли новый пляж, строительство которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. На открытии побывал депутат ГД Николай Панков. Впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале

- Новый пляж в Саратове - это не только воздух, вода, отдых, но и спорт. Сегодня в выходной мои друзья из организации «Саратов спортивный» пригласили сюда на зарядку. Пляж уже набирает популярность. Приняли участие и жители, и даже спортсмены из федерации воздушно-силовой атлетики из Москвы. Получилась отличная совместная разминка. А дальше уже по желанию можно заняться плаванием, бегом или другими видами спорта. Условия на набережной для этого есть, - пишет Панков.

Политик отметил, что на зарядке были ребята, занимающиеся воркаутом. Депутат проконсультировался с ними насчет того, какой должна быть хорошая площадка:

- Они сегодня востребованы в моих районах области. И в целом здесь могут заниматься и взрослые, и молодёжь. А какие здесь ещё нужны виды спорта (волейбол, баскетбол или какие-то другие) будем обсуждать с жителями.

Также Панков искупался на новом пляже. Политик считает, что вода и песок – хорошие. Также на пляже есть зонтики, шезлонги, детские горки и детская зона. Попить воды можно из фонтанчиков, для мытья ног тоже есть отдельные. Также оборудованы туалеты и раздевалки.

- Отличная разминка. Отличный пляж. Наши жители достойны такого пляжа, - резюмировал Панков.

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