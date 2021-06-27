Тренер из Саратовской области в поезде ругалась на юных гимнасток и сажала их на шпагат

В социальных сетях распространился ролик, на котором тренер юных гимнасток из Саратовской области оскорбляет их в поезде и заставляет садиться на шпагат.

Очевидец, выложивший пост, написала, что тренер по художественной гимнастике сопровождала детей с всероссийских соревнований в Сочи.

- Тренер в сильном алкогольном опьянении всячески оскорбляла двух девочек и заставляла тянуться на шпагате на полке поезда. Был приглашен начальник поезда, а позже на станции сотрудники полиции и ПДН, — написал автор анонимно в соцсетях.

Она выразила надежду, что «данная особа» больше не будет заниматься тренерством.

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