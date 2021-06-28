Тренер из Балакова издевалась над детьми: начато расследование

Тренером из Балакова Татьяной Слугиной из школы «Олимпик» заинтересовались правоохранители.

Напомним, по соцсетям распространился ролик, где она едет с воспитанниками со всероссийских соревнований в поезде и издевается над ними. В частности, тренер заставляла девочек садиться на шпагат прямо на полке поезда.

Правоохранители и начальник состава попытались приструнить ее, но тренер не прекратила свое поведение даже после замечаний. Автор видео уточнил, что женщина была не трезва.

Директор спортшколы «Олимпик» Ирина Васильева сообщила корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что эта тренер со вчерашнего дня находится на больничном.

Начато служебное расследование, пока никаких подробностей нет.

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