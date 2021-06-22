В Саратове предъявлено обвинение следователю полиции, который отправил за решетку невиновного

Дмитрий Рубинштейн полгода отсидел в колонии по вине следователя полиции

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против правосудия.

Следственный комитет в Саратовской области предъявил обвинения следователю отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном СУ СКР.

По данным СКР, следователь полиции подделал ряд документов, для того чтобы вся вина легла на Дмитрия Рубинштейна, а не на его сводного брата, которого задержали с наркотиками.

В июне в Саратове с наркотиками задержали 26-летнего житель Саратова по фамилии Студентов. В отделе полиции он представился именем приемного сына своей матери. И уголовное дело завели на имя невиновного человека.

В дальнейшем у следователей полиции была возможность исправить ошибку. Очередной следователь 23 июля 2019 года вызвал на допрос Студентова, который вновь выдал себя за сводного брата. При этом, как рассказали в региональном СКР, один из сотрудников полиции, который в этот день случайно оказался в здании, был лично знаком с подозреваемым и его сводным братом и предупредил следователя, о том, что мужчина не тот, за кого себя выдает.

Следователь полиции эту информацию проигнорировал и вместо проверки личности привлекаемого к уголовной ответственности подготовил от имени своего коллеги, в чьем производстве ранее находилось уголовное дело, новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил. Также он подготовил от имени предшествующего следователя постановление и протокол выемки у подозреваемого мобильного телефона и рапорт о приобщении к материалам уголовного дела копии паспорта и военного билета сводного брата.

Фактически, следователь сфальсифицировал доказательства вины, которые приобщил к материалам уголовного дела, а также произвел остальные следственные действия с подозреваемым, выдававшим себя за другое лицо. 31 июля 2019 года уголовное дело было направлено в суд, где вынесен обвинительный приговор сроком на 3 года с испытательным сроком 4 года.

Поскольку Дмитрий Рубинштейн, чьи документы были в деле, ничего об этом не знал, никуда не являлся, его объявили в розыск, срок заменили на реальный. В марте 2020 года его посадили в колонию № 33 УФСИН России по Саратовской области, где содержался до 25 августа 2020 года.

Таким образом, Дмитрий Рубинштейн отсидел полгода в колонии за сводного брата Александра Студентова.

После огласки глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому делу. Она показала, что была допущена ошибка на уровне следствия и за решеткой сидит невиновный. Рубинштейна освободили, а затем оправдали.

За проведенные полгода в колонии ему выплатили 2 млн рублей компенсации морального вреда вместо запрашиваемых 5.

Дмитрий надеется, что виновные понесут наказание

В разговоре с «КП-Саратов» Дмитрий озвучил, что вряд ли кто-либо согласился за такие деньги поехать туда, откуда ему удалось выбраться. После проведенных в колонии шести месяцев мужчина долго не мог найти работу, восстановиться в жизни. Это также сильно повлияло на отношения с женой Даниэлой, с которой они разошлись.

Следователь полиции вину не признал. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые действия для завершения предварительного следствия.

P.S. В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что "в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке".

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