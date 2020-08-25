Справедливость восторжествовала: Из колонии через полгода отсидки освободили незаконно осужденного Дмитрия Рубинштейна

В Саратове освободили незаконно осужденного Дмитрия Рубинштейна. Фото со страницы его жены Даниэлы в соцсети

В Саратове освободили незаконно осужденного Дмитрия Рубинштейна.

Решение Волжского районного суда отменил Саратовский областной суд.

- Я просто не верю, радости нет предела! — рассказала о своих эмоциях корреспонденту «КП-Саратов» жена Дмитрия Даниэла Рубинштейн.

Жена Дмитрия Рубинштейна добилась освобождения мужа из колонии. Фото с личной страницы Даниэлы

Напомним, 22 августа 2019 года саратовца осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков, приговорили к условному сроку, а когда он не приходил отмечаться в полицию — заменили наказание на реальное лишение свободы и 10 февраля 2020 года отправили в колонию на три года.

Однако адвокат утверждал, что его подзащитный невиновен и вообще не знал, что его осудили. Такого же мнения придерживалась супруга Дмитрия Даниэла. Она рассказала «КП-Саратов», что в преступлении виновен сводный брат мужа — Александр Студентов.

Оказалось, что мужчину уже не раз привлекали по аналогичной статье.

- Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции, — отметила Даниэла.

Дмитрия осудили, но в деле, по словам женщины, имелась фотография Студентова, да и на допросе позднее он признал свою вину. Однако почему полиция бездействовала несколько месяцев — остается загадкой для Даниэлы.

Как выяснила «Комсомолка» у женщины, теперь они намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы Дмитрия Рубинштейна.

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