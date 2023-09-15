Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ: «Я пожиже Табакова, но хочу быть на него похожим»

«Мы (Школа-студия МХАТ) тоже не дураки: считаем себя лидерами среди школ-брендов», - в свойственной ему шутливой манере говорит Игорь Золотовицкий

VII фестиваль «Театральное Прихоперье» открылся постановкой МХТ имени А.П.Чехова «Винни-Пуховские чтения». Перед спектаклем ректор школы-студии МХАТ, Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий ответил на вопросы корреспондента «КП-Саратов».

Беседа началась с размышлений гостя о 10 годах его ректорства в знаменитом театральном институте. Нас интересовало, совпали ли ожидания Игоря Яковлевича от своей деятельности на данном поприще с итогами десятилетия в должности. «Знаете, у меня такой постулат (ему научили мои учителя, имею в виду педагоги Школы-студии - учителя по жизни): мы в ответе за пространство, которое нас чему-то научило. В этом году исполнилось 40 лет, когда я впервые попал в Московский художественный театр. Может быть, сейчас пафосно звучит, но в контексте театра, мне кажется, это хорошо. И когда вдруг мне предложили быть ректором Школы-студии… Вы спросите, нравится ли мне быть ректором? Мне нравится ужасно!».

Золотовицкий признается, что не всегда успевает преподавать – много администраторской работы. «Я уже как свадебный генерал прихожу к себе на курсы, просто так уже, знаете, с высоты своего опыта делаю замечания, что тоже может быть немаловажно. Но, конечно, мне интереснее, когда что-то из них лепишь». 10-летием на посту ректора и 40-летием служения МХТ юбилейный год для артиста не заканчивается. Третья круглая дата священна для каждого мхатовца и поклонников театрального искусства. «Мы (Школа-студия МХАТ – Авт.) тоже не дураки: считаем себя лидерами среди школ-брендов», - в свойственной ему шутливой манере говорит Игорь Золотовицкий. – «И в этом году Школе-студии исполняется 80 лет. Представляете? В 43-м году была создана театральная студия при Художественном театре… Тяжелое время... Постановления правительства не самые простые… История создания нашего вуза красноречиво дает знать сегодняшним власть предержащим, насколько важно оказывать внимание культуре в какие бы то ни было тревожные времена. Это спасет нас всех от тревог».

В Балашов МХТ имени Чехова привез «Винни-Пуховские чтения»

Неутомимый ректор признается, что удалось не только сохранить прежние факультеты, но и развить новые направления подготовки творческих людей, которые хотят состояться в театральном деле. «Горжусь своими педагогами, которые являются ведущими в выбранной ими театральной специализации. У нас полноценный набор факультетов, и все специальности необходимы в театре. У нас, конечно же, есть кафедры актерского мастерства и сценографии. Это те две специальности, которые были образованы в 43-м году. Сценография называлась постановочным факультетом. Но помимо изначальных специальностей Школа-студия готовит менеджеров, продюсеров, художников-технологов по костюму», - рассказывает Игорь Яковлевич. О последнем факультете он говорит как об уникальном явлении. Его создала народный художник СССР Элеонора Маклакова. Подразделение Школы-студии, по словам Золотовицкого, набирает абитуриентов для индивидуального обучения один раз в 5 лет, и не более шести человек. Выбранная основательницей факультета тактика дает невероятные плоды – Игорь Золотовицкий с гордостью отзывается о талантливых выставках ребят.

Кроме того, в 2023 году состоялся первый выпуск из Школы-студии МХАТ художников-технологов по свету с высшим образованием. Трудно не согласиться с Игорем Яковлевичем в том, что для современного театра, использующего сложные технические решения, эта специальность просто необходима.

Выдающийся мхатовец напомнил о подготовке Школой-студией других дефицитных для театра профессий. Это завпост и сценографы-технологи - люди, которые отвечают и за художественную часть, и за безопасность актёров на сцене.

Приезд МХТ в Балашов для участия в фестивале «Театральное Прихоперье» Игорь Золотовицкий нашел очень символичным. Дело в том, что в Школе-студии МХАТ действует новая программа, разработанная для служителей театров из регионов и предусматривающая повышение их квалификации. Специальные курсы от педагогов Школы для тех же художников-технологов могут быть очень полезны, поскольку серьезно повышают уровень слушателей из нестоличных театральных коллективов.

Приезд МХТ в Балашов для участия в фестивале Игорь Золотовицкий нашел очень символичным

«Нет предела совершенству», - оценивает сделанное на посту ректора Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. И делится планами. Руководитель прославленного вуза мечтает во дворе-колодце со стороны МХАТа построить еще одно здание для Школы.

«С одной стороны хорошо, что мы маленькие, у нас на 247 студентов приходится более 180 педагогов. И в плане большого внимания, которое получают учащиеся, это прекрасно, замечательно. Но при этом Школе-студии не хватает площадей», - объясняет планы Золотовицкий. «Построю здание», - говорит Игорь Яковлевич и замолкает, словно прислушиваясь к себе… После продолжительной паузы добавляет: «Становлюсь администратором… С другой стороны, у меня есть пример Олега Павловича Табакова Олег Павловича, который был прекрасен, успевая совмещать все. Надеюсь, я на него похож. Хотя наше поколение пожиже и пониже его поколения, которое, увы, уходит».

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