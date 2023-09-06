«Милые сердцу места»: зрителей ждет «Театральное Прихоперье»

Творческий форум пройдет с 9 по 16 сентября, начнется по традиции в парке около Балашовского драматического театра

Фестиваль «Театральное Прихоперье», который из года в год в начале осени проходит в городе Балашове Саратовской области, несет зрителю ту энергию творческого созидания, по которой наш регион и величают одним из главных театральных центров Поволжья. Радостно, что в этом году «Театральное Прихоперье» состоится уже седьмой раз. Зрителей ждет богатая программа спектаклей-участников. Сегодня наш рассказ о калейдоскопе общедоступных околотеатральных мероприятий.

Творческий форум пройдет с 9 по 16 сентября, начнется по традиции в парке около Балашовского драматического театра.

Для посетителей подготовлены концертные программы: «Великая музыка великой страны» академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке, выступление Заслуженного коллектива народного творчества «Зоренька», концерт камерной музыки «Рахманиновский дивертисмент», концертная программа «У самовара я и моя Маша» и другое.

В дни фестиваля можно посетить тематические выставки: «Дыхание сени»- персональная выставка художницы, члена Союза художников России Натальи Леонтьевой; «Рахманинов: известный и неизвестный» - выставка Российского национального музея музыки; «Времена года» - выставка декоративно-прикладного творчества и др. В рамках фестиваля на базе Центра культуры БМР пройдет концертно-выставочная программа «Пространство памяти», посвященная культуре коренных северных народов России.

Общедоступная фестивальная программа включает развлекательно-познавательный цикл «В гостях у сказки», конкурс художественного творчества «Страна мечтателей, страна героев», музыкально-литературную гостиную «Вдохновение», конкурс-пленер «Милые сердцу места».