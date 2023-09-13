«Театральное Прихоперье» пригласило зрителей в Балашов в 7-ой раз

С каждым годом всё больше театральных коллективов из разных уголков страны радуют зрителей новыми постановками

9 сентября в Балашове начался очередной фестиваль «Театральное Прихоперье».

Первая сентябрьская декада манит театралов региона в Балашов по уже сложившейся традиции. Фестиваль «Театральное Прихоперье» проходит в уютном и гостеприимном городке седьмой раз. За эти годы зрителям полюбился творческий форум, сочетающий в программе спектакли именитых столичных коллективов и провинциальных трупп.

Как правило, праздничные торжества простираются не только на сквер у Балашовского драмтеатра, но и близлежащую пешеходную зону. На этот раз организаторы сосредоточили внимание публики, пришедшей на шоу перед открытием феста, на сквере и сцене у БДТ. Трогательное и пронзительное выступление легендарного ансамбля «Зоренька», духоподъемные песни в исполнении юных солистов, живые скульптуры в парке - все это настраивало на творческий лад и дарило предвкушение радости от ожидаемого театрального чуда.

Программа фестиваля, который после грандиозного ремонта здания Балашовской Драмы придумал и предложил к проведению председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, традиционно насыщенна и разнообразна. С каждым годом всё больше театральных коллективов из разных уголков страны радуют зрителей новыми постановками. Благодаря «Театральному Прихоперью» жители нестоличных городов получают возможность познакомиться с творчеством известных артистов, пообщаться с ними, артисты обмениваются опытом между собой и творческой энергией - со зрителем.

VII фестиваль открылся постановкой МХТ имени А.П.Чехова «Винни-Пуховские чтения». В театральном парке все желающие смогли посмотреть этот спектакль на светодиодном экране. Перед началом спектакля Заслуженный артист России, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий поделился с корреспондентом «КП-Саратов» своими размышлениями о современной театральной педагогике, Саратове, наследии великого Олега Табакова и работе над «Винни-Пуховскими чтениями» Евгения Гришковца. Игорь Яковлевич назвал спектакль-конференцию большим возвращением в детские мечты, как точку отсчета для наших будущих, взрослых, поступков. Беседу с выдающимся мхатовцем читайте в наших дальнейших публикациях.

Программа театрального праздника включает постановки ведущих столичных театральных трупп России. Среди них: МХТ им.А.П.Чехова, Московский государственный академический театр имени Моссовета, театр «Et Cetera» п/р А.Калягина. Впервые выступит Московский государственный академический Центральный театр кукол С.В.Образцова.

Театральная панорама провинциальных театров представлена Самарским молодежным драматическим театром «Мастерская», Белгородским государственным академическим драматическим театром имени М.С.Щепкина, Донецким республиканским академическим молодежным театром, Пензенским театром юного зрителя, Лобненским драматическим театром «Камерная сцена», Курганским государственным театром драмы, Мичуринским драматическим театром. От Саратовского региона свои спектакли покажут Балашовский и Вольский драматические театры , Балаковский ТЮЗ имени Е.А.Лебедева.

Программу фестиваля включена и творческая встреча с артистами театра Моссовета - Анастасией Макеевой и заслуженным артистом РФ Александром Яцко, которая пройдет в кинотеатре «Победа» города Балашова.

Ежедневно в фестивальные дни в театральном парке будут проходить различные концертные программы. Патриотическая тематика фестиваля будет поддержана проведением литературных и музыкальных конкурсов детско - юношеского творчества, выступлением артистов Балашовского драматического театра с музыкально - поэтическим спектаклем «Встанем вместе за Донбасс».

Завершится фестивальная программа выступлением Московского театра «Et Cetera» под руководством А.Калягина со спектаклем «Утро туманное».

На проведение фестиваля «Театральное Прихоперье» выделено 2,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Для туристической привлекательности фестиваля сформированы туры выходного дня. Во многом это стало возможным благодаря участию Саратовской области в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».