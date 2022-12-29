Страшное ДТП с фурой под Энгельсом: погибли трое взрослых и ребенок

Трагедия в Энгельсском районе

Вчера вечером, 28 декабря, в Энгельсском районе Саратовской области произошло страшное ДТП с участием фуры. В результате него погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем Телеграм-канале.

Авария произошла в 16.57 на автоподьезде к Энгельсу от автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Возле поселка Прибрежный ВАЗ-2106 за рулем которого находился 40-летний водитель врезался в большегрузный автомобиль Ford, которым управлял 51-летний мужчина.

ЧП на ночной дороге

Как сообщает прокуратура региона, водитель ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения на темной дороге и врезался в фуру. СУ СК по Саратовской области начало проверку обстоятельств трагедии. По одно из версий у легкового автомобиля лопнуло колесо.

В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира скончались. Погибли две женщины 39 и 64 лет, а также пятилетний сын водителя. От полученных травм они скончались на месте.

Фура

Спасатели при помощи гидравлического инструмента смогли вытащить еще одного пострадавшего мужчину из «шестерки». Его отправили в карету скорой помощи в критическом состоянии. Пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии. С ним проводят реанимационные мероприятия.

Сегодня, 9 декабря, в Саратовской области произошло еще одно ЧП, в котором пострадал ребенок. Оно случилось в 7:30 в Балаковском районе. На 14 км автодороги Балаково-Духовницкое 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», который вел 43-летний местный житель. В этой аварии пострадали двое — пятилетняя пассажирка «Калины» и водитель «десятки». К счастью, обошлось без погибших. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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