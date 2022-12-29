фото: ГИБДД

Авария в Балаковском районе — пострадала девочка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Саратовской области.

Сегодня утром, 29 декабря, примерно в 7:30 на 14 км автодороги Балаково-Духовницкое произошло ДТП. 40-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», которым управлял 43-летний местный житель.

В результате ДТП пострадало двое — пятилетняя пассажирка «Калины» и водитель «десятки». Мужчина и девочка с травмами госпитализированы в больницу.

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