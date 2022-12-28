В аварии «шестерки» с фурой в Энгельсском районе погибли четыре человека

Фото: Облспас

В ДТП в Энгельсском районе погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. О трагедии сообщили в Облспасе.

По данным службы, звонок о столкновении поступил на пульт 112 в 16:57. У поселка Прибрежный, недалеко от въезда в Энгельс по трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград столкнулись ВАЗ-2106 и грузовой Ford, в аварии погибли трое взрослых и один ребенок.

В Госавтоинспекции уточнили сведения о смертельном ДТП – погибли 40-летний водитель «шестерки» и его пассажиры, – две женщины и ребенок. Фурой управлял 51-летний мужчина. По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, жертвой аварии стал шестилетний ребенок.

Выясняются обстоятельства трагедии.

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