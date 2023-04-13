Решение администрации остается в силе: суд встал на сторону Энгельса в деле «Нового века»

Разбирательства с СК «Новый век» продолжаются

В понедельник, 11 апреля, Арбитражный суд Саратовской области отказал в удовлетворении требований ООО «Строительная компания «Новый век» о признании незаконными распоряжений администрации Энгельсского района.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Решение приостановить действие трех разрешений, выданных СК ООО «Новый век» на строительство домов в Энгельсе было принято 8 августа 2022 года. Первый заместитель главы муниципалитета Евгений Шпольский подписал соответствующий документ в связи с введением новых градостроительных норм в муниципалитете.

Речь идет о строительстве следующих многоэтажек:

многоквартирный дом по адресу: г. Энгельс, ул. Петровская – угол ул. Республики»;

многоквартирный дом № 1 ул. Вокзальная – ул. Новобазарная;

многоквартирный дом № 1 по ул. Марины Расковой, 9.

Решение было принято непростое, ведь на момент приостановки разрешения на строительство, СК «Новый век» уже начала работы на всех трех объектах. Заморозка стройки вызвала справедливое беспокойство у будущих жителей многоэтажек. Однако в администрации решили, что для того, чтобы жители Энгельса в итоге получили качественное жилье со всей соответствующей инфраструктурой, необходимо провести тщательный анализ проекта застройки. Сейчас специалисты проводят проверку «обеспеченности собственников помещений строящихся многоквартирных домов социальными объектами» и суд признал, что приостановка стройки была обоснована.

НЕВЕЧНАЯ ТЕМА

Скандалы вокруг необдуманной и неправомерной застройки в Энгельсе возникали уже неоднократно. Примером может служить ситуация вокруг ТСН «Облака», расположенного по адресу Красноармейская, д.88А. «Свечку» также возвела СК «Новый век» и уже после сдачи проекта выяснилось, что по документам она находится на трех отдельных земельных участках. По закону такое невозможно: ведь после сдачи объекта дольщики должны получать равные права и на землю, на которой он расположен. Участок, изначально записанный, как прилегающая к многоэтажке территория, был внезапно огорожен железным забором, а между ним и домом была сделана автодорога. При этом мусорные баки «Облаков» остались на ее противоположенной стороне. Жители дома ни только не получили положенной земли под детскую площадку или парковку, но и остались в неудобном, даже опасном положении.

Разбирательства вокруг ТСН «Облака» длятся с 2018 года и до сих пор не окончены. Другим примером может служить скандал вокруг застройки бывшего ракетного училища в 2020 году. Тогда несколько проектов по увеличению этажности строящихся многоквартирных домов не получили разрешения из-за того, что ближайшие школы и детские сады уже переполнены.

- Ближайшая школа №1 нормативной загрузки там 1500 учеников, а там уже более 2000, - пояснил тогдашний заместитель главы администрации Энгельсского района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Владимир Попеко.

Именно для предотвращения появления новых таких «горячих точек» администрация вынуждена была выдать распоряжение о приостановлении строительства. После того, как проект будет доработан, с соблюдением всех законных прав граждан, жители, конечно, получат свои квартиры.